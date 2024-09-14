Теннисист Рублев снялся с турнира ATP-250 в Ханчжоу из-за болезни

Российский теннисист, шестая ракетка мира Андрей Рублев снялся с турнира ATP-250 в Ханчжоу из-за болезни. Вместо него в соревнованиях примет участие американский теннисист, 111-я ракетка мира Захари Свайда

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Андрей Рублев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

«К несчастью, из-за внезапной болезни я вынужден отказаться от участия. Я действительно с нетерпением ждал выступления в Ханчжоу и своего первого визита в этот город»,— приводит слова Андрея Рублева пресс-служба турнира.

Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) пройдет с 18 по 24 сентября. Его призовой фонд составляет более $1 млн. Соревнования впервые проводятся в Ханчжоу. До этого они проходили в другом китайском городе — Чжухае.

На счету у 26-летнего Андрея Рублева 16 титулов ATP. Он олимпийский чемпион в миксте, а также обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP. В своем последнем выступлении в четвертом круге US Open он проиграл Григору Димитрову из Болгарии.

Ольга Семеновых