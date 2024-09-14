Несколько детей эвакуировали во время ночного пожара в Сочи

В ночь на 14 сентября в Сочи произошло возгорание в многоквартирном доме. Спасатели эвакуировали 10 человек, среди которых оказалось и несколько детей. О возгорании в дежурную часть обратились очевидцы, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи

Ранее сообщалось, что огонь охватил двухэтажный многоквартирный дом общей площадью 300 кв. м. Пожар локализовали к 03:20, а открытое горение удалось ликвидировать к 04:15.

В ходе операции задействовали 11 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Пострадавших нет.

Мария Удовик