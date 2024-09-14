На Кубани подросток на электросамокате пострадал в ДТП с легковушкой

В станице Некрасовской Краснодарского края произошло ДТП с участием электросамоката и легкового автомобиля. В результате аварии пострадал подросток, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Усть-Лабинского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Авария произошла 13 сентября около 16:40 на улице Советской. По предварительной информации, 58-летний водитель «ВАЗ 21093», выполняя поворот налево, не уступил дорогу несовершеннолетнему, передвигавшемуся на электросамокате во встречном направлении. От удара при столкновении 12-летний подросток получил травмы головы и коленного сустава.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, избегая резких маневров.

Нурий Бзасежев