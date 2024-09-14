Сочинские полицейские изъяли 54 литра контрафактного алкоголя

В ходе рейда против незаконной торговли в Адлерском районе Сочи изъяли 54 литра алкоголя, реализуемые без необходимых документов. Об этом сообщает МЦУ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В состав контрольной группы вошли сотрудники местной администрации совместно с полицейскими. Мониторинг проводили на улице Ленина, 219г.

По итогам рейда составили протоколы о нарушениях правил торговли. Кроме того, правоохранители изъяли 80 кг фруктов и ягод, не имеющих соответствующего разрешения.

Торговцев привлекут к ответственности согласно ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации). Работа по пресечению незаконной коммерческой деятельности продолжается, уточнили в администрации.

Нурий Бзасежев