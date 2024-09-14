В Ростове подписано постановление о присоединении парка им. Октября к зоопарку

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко подписал постановление о присоединении парка культуры и отдыха им. Октября к зоопарку. Об этом сообщил Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

По словам господина Логвиненко, благодаря такому решению ростовчане получат единую территорию для семейного отдыха и досуга. Прибрежная зона вдоль берега реки Темерник объединит экопарк «Первая Миля» и парк им. Октября.

Также изменится концепция парка им. Октября. Он станет территорией активных развлечений и научно-просветительских мероприятий с устройством экспозиций, информирующих о животном и растительном мире Ростовской области. Здесь создадут игровые сети, веревочный парк и скалодромный комплекс. Вход в парк останется бесплатным.

Ева Китаева