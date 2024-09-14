Повышение ключевой процентной ставки Центробанком значительно влияет на рынок ипотечного кредитования и спрос на жилье в Краснодарском крае. Все больше покупателей перестают рассматривать недвижимость как объект для инвестирования, отмечает заместитель руководителя департамента развития ГК «Точно» Виктор Егоров.



Виктор Егоров

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«Сегодня на рынке недвижимости юга России наблюдается умеренный рост инвестиционной активности. Регион продолжает оставаться привлекательным как для местных, так и для зарубежных инвесторов благодаря благоприятному климату, доступной инфраструктуре и повышению интереса к загородной недвижимости. Особенно инвесторов привлекают Краснодар и Сочи, где наблюдается активное строительство новых жилых комплексов и развитие социальной инфраструктуры. В то же время рынок сталкивается с вызовами, связанными с изменениями в макроэкономической среде.

На инвестиционном рынке сказалось повышение ключевой ставки. Увеличение ставок делает ипотеку менее доступной для потенциальных покупателей — это негативно сказывается на спросе, затрудняет реализацию инвестиционных проектов и может привести к значительному замедлению темпов роста цен на недвижимость. Однако некоторые сегменты — загородное строительство и объекты для краткосрочной аренды — продолжают вызывать интерес у инвесторов благодаря их потенциальной рентабельности.

Однако мы наблюдаем тенденцию к сокращению доли инвестиционных сделок. Доступность жилья становится для клиентов первостепенным фактором на фоне повышения ставок по ипотечным кредитам. Это отражает изменение в стратегии покупателей, которые намерены сделать квартиру комфортной для жизни, а не для перепродажи или сдачи в аренду.

Тем не менее, сегменты, связанные с первичным и вторичным жильем, продолжают показывать устойчивый спрос. Девелоперы обращают внимание на потребности конечных пользователей и адаптируют предложения под текущие тренды. Несмотря на снижение доли инвестиционных сделок, общий интерес к покупке жилья сохраняется на высоком уровне — это дает основания предполагать дальнейшую активность на рынке в условиях роста экономической стабильности.

Таким образом, рынок жилья на юге России демонстрирует смешанное состояние: инвестиционная активность снижается, в то время как спрос на жилую недвижимость остается устойчивым. Инвесторы должны адаптироваться к новым условиям и фокусироваться на проектах, которые отвечают потребностям рынка — так они сохраняют свою конкурентоспособность».