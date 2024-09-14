«Мы наблюдаем тенденцию к сокращению доли инвестиционных сделок»
Девелопер Виктор Егоров о влиянии ключевой ставки на рынок недвижимости юга
Повышение ключевой процентной ставки Центробанком значительно влияет на рынок ипотечного кредитования и спрос на жилье в Краснодарском крае. Все больше покупателей перестают рассматривать недвижимость как объект для инвестирования, отмечает заместитель руководителя департамента развития ГК «Точно» Виктор Егоров.
«Сегодня на рынке недвижимости юга России наблюдается умеренный рост инвестиционной активности. Регион продолжает оставаться привлекательным как для местных, так и для зарубежных инвесторов благодаря благоприятному климату, доступной инфраструктуре и повышению интереса к загородной недвижимости. Особенно инвесторов привлекают Краснодар и Сочи, где наблюдается активное строительство новых жилых комплексов и развитие социальной инфраструктуры. В то же время рынок сталкивается с вызовами, связанными с изменениями в макроэкономической среде.
На инвестиционном рынке сказалось повышение ключевой ставки. Увеличение ставок делает ипотеку менее доступной для потенциальных покупателей — это негативно сказывается на спросе, затрудняет реализацию инвестиционных проектов и может привести к значительному замедлению темпов роста цен на недвижимость. Однако некоторые сегменты — загородное строительство и объекты для краткосрочной аренды — продолжают вызывать интерес у инвесторов благодаря их потенциальной рентабельности.
Однако мы наблюдаем тенденцию к сокращению доли инвестиционных сделок. Доступность жилья становится для клиентов первостепенным фактором на фоне повышения ставок по ипотечным кредитам. Это отражает изменение в стратегии покупателей, которые намерены сделать квартиру комфортной для жизни, а не для перепродажи или сдачи в аренду.
Тем не менее, сегменты, связанные с первичным и вторичным жильем, продолжают показывать устойчивый спрос. Девелоперы обращают внимание на потребности конечных пользователей и адаптируют предложения под текущие тренды. Несмотря на снижение доли инвестиционных сделок, общий интерес к покупке жилья сохраняется на высоком уровне — это дает основания предполагать дальнейшую активность на рынке в условиях роста экономической стабильности.
Таким образом, рынок жилья на юге России демонстрирует смешанное состояние: инвестиционная активность снижается, в то время как спрос на жилую недвижимость остается устойчивым. Инвесторы должны адаптироваться к новым условиям и фокусироваться на проектах, которые отвечают потребностям рынка — так они сохраняют свою конкурентоспособность».