EXEED объявляет старт продаж новой версии EXEED RX с автоматической коробкой передач

Платформа T2X, сочетающая надежность и производительность

Автоматическая коробка передач AISIN и полный привод ZF

Подвеска CDC c регулируемой жесткостью амортизаторов — для непревзойденного уровня комфорта

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Популярное кросс-купе RX выводит EXEED на новый уровень премиальности, внедрив самые передовые технологии для обеспечения комфорта и безопасности водителя и пассажиров.

Двигатель мощностью 249 л.с. обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8,6 секунд. С ним в паре работает новая восьмиступенчатая коробка передач, производства AISIN. При впечатляющей динамике удалось добиться выдающейся топливной экономичности: в смешанном цикле согласно протоколу испытаний WLTP, расход топлива составит 8,5л в смешанном цикле. Отдельно стоит отметить аэродинамический коэффициент 0,326 — один из лучших в этом классе.

Система полного привода ZF и 7 режимов вождения позволяют водителю чувствовать себя уверенно как на городских магистралях, так и в самых сложных условиях: снег, грязь, песок и бездорожье.

EXEED RX оснащен подвеской CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов. Она обеспечивает премиальную управляемость и плавность хода, повышает курсовую устойчивость, динамику и способствует сокращению тормозного пути в случае необходимости. Благодаря независимому управлению усилием демпфирования на всех четырех колесах автомобиль сохраняет стабильность и управляемость при маневрировании: нивелируются крены в поворотах, минимизируется продольная раскачка при ускорении и торможении, уменьшаются вибрации кузова при проезде стыков покрытия или грубых поверхностей.

В обновленном RX устанавливается электрорегулируемая рулевая колонка (по высоте и по вылету) и стал доступен массаж для кресла водителя.

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Технологии безопасности EXEED RX включают более 20 систем ADAS, включая адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений, систему помощи в пробках, систему удержания в полосе, ассистента смены полосы движения и другие.

Кроме того, внедрение интеллектуальных систем помощи водителю (ADAS) гарантирует повышенную безопасность. Адаптивный круиз-контроль и система предотвращения столкновений работают в тандеме, позволяя водителю уверенно вести автомобиль в любых условиях. Система помощи в пробках облегчает управление в загруженных городских пробках, а ассистент смены полосы движения обеспечивает спокойствие во время маневров.

Новая версия EXEED RX призвана обеспечить максимальный комфорт и безопасность как водителя, так и пассажиров. Внутреннее оформление интерьера сочетает высококачественные материалы и передовые технологии, включая мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также аудиосистему премиум-класса, что создает уютную атмосферу для каждого путешествия.

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С EXEED RX современные технологии сочетаются с элегантным дизайном, что делает его идеальным выбором для покупателей, ценящих стиль и комфорт. Этот кросс-купе не только удовлетворяет требования к динамике и эффективности, но и создает новое определение премиальности в своем классе, делая каждую поездку настоящим удовольствием.

На данный момент EXEED RX 8AT предлагается в единственной комплектации PREMIUM и его стоимость составляет 5 300 000 рублей.

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