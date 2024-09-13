Краснодар вошел в число городов с наибольшим количеством компактных квартир

По данным исследования «Циан.Аналитики», Краснодар вошел в список городов России с наибольшим количеством компактного жилья на первичном рынке. Об этом пишет «Ъ-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно данным аналитиков, в Краснодаре до 1991 года средняя площадь квартир составляла 53 кв. м. В период с 1991 по 2015 годы она увеличилась до 60 кв. м, а с того периода по 2023-й сократилась до 50 кв. м. В современных новостройках этот показатель достигает 48 кв. м. В строящихся многоэтажках краевой столицы площадь малогабаритных квартир уменьшилась на 3%. Доля студий в домах составляет около 19%. В зданиях, построенных за последние пять лет, их около 11%.

В целом по стране, в недавно сданных новостройках площадь квартир составила 52 кв. м. В строящихся высотках она достигает 50 «квадратов».

Специалисты объясняют спрос на небольшие квартиры в Краснодаре меняющейся социально-экономической ситуацией, а также стремлением застройщиков снизить порог входа на рынок. Делается это для того, чтобы вписать максимальное число покупателей недвижимости в ипотечные лимиты. По мнению экспертов, застройщики увеличивают число компактных лотов также по причине роста доли домохозяйств, состоящих из одного или двух человек. Многие горожане живут на два дома, или рассматривают один из них как инвестицию.

По словам основателя ООО «Объединение застройщиков» Валерия Мироненко, сейчас покупатели приобретают жилье на определенный срок. Поэтому застройщики ориентируются на этот запрос. Микроквартиры также легче продать, а вложений для этого требуется меньше.

По данным аналитиков, за последние несколько лет во многих городах России темпы сокращения площадей замедляются. Одними из основных причин являются законодательные ограничения на проектирование небольших квартир в новых жилых комплексах. По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, цикл перехода к более компактному жилью уже близок к завершению.

Алина Зорина