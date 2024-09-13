В тесном кругу

Согласно исследованию «Циан.Аналитики», Ростов и Краснодар вошли в число городов России с наибольшим количеством компактного жилья на первичном рынке (до 50 кв. м). Спрос на небольшие квартиры в этих городах аналитики объясняют стремлением застройщиков снизить порог входа на рынок, чтобы вписать максимальное число покупателей в ипотечные лимиты, а также меняющейся социально-экономической ситуацией.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авторы исследования «Циан.Аналитики» изучили динамику изменения средней площади квартир по периодам постройки домов. Выяснилось, что, например, в Ростове до 1991 года минимальная площадь квартиры составляла 51 кв. м; с 1991 по 2015 годы она увеличилась до 63 кв.м, а с 2015-го по 2023-й уменьшилась и составила 50 «квадратов». В современных новостройках этот показатель достигает 48 кв. м.

В ростовских новостройках площадь квартир на 3% меньше, чем в тех домах, которые были сданы в мегаполисе до 2023 года.

На долю студий в новых домах в Ростове приходится 20%. В домах же, возведенных с 2015 года по 2023-й, их доля составляет лишь 12%.

В Краснодаре похожие показатели. До 1991 года средняя площадь квартир была 53 кв. м, в 1991-2015 годах она увеличилась до 60 «квадратов», а с 2015 года по 2023-й – сократилась до 50 кв. м. В современных новостройках этот показатель достигает 48 кв. м.

В строящихся многоэтажках столицы Кубани, так же как и в Ростове, площадь малогабаритных квартир на 3% меньше, чем в недавно сданных.

Доля студий в новых домах Краснодара составляет 19%. В домах, построенных за минувшие девять лет (начиная с 2015 года), на долю студий приходилось 11%.

В целом в России, в недавно сданных новостройках площадь квартир составила в среднем 52 кв. м. Для сравнения, в строящихся высотках она достигает 50 «квадратов».

Специалисты «Циан.Аналитики» отчасти объясняют тенденцию к уменьшению площади жилья стремлением застройщиков снизить порог входа на рынок, чтобы вписать максимальное число покупателей в ипотечные лимиты. С их точки зрения, застройщики стали увеличивать число компактных лотов еще и по причине роста доли домохозяйств, состоящих из 1 или 2 человек. Кроме того, многие горожане живут на два дома, или рассматривают один из них как инвестицию.

Основатель ООО «Объединение застройщиков» Валерий Мироненко видит и другие причины снижения площадей квартир в мегаполисах Юга. «В настоящее время покупатели зачастую приобретают жилье на определенный период. Например, для своих детей, которые со временем приобретут более габаритное жилье. Соответственно, застройщики ориентируются на этот спрос. Еще одна причина – микроквартиры проще продать, а денежных вложений для этого требуется меньше», — рассуждает эксперт.

Впрочем, как отмечают аналитики, за последние годы в ряде городов РФ темпы сокращения площадей замедляются. В первую очередь, причина – в законодательных ограничениях на проектирование микроквартир в новых ЖК.

По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, цикл перехода к более компактному жилью уже близок к завершению. Поэтому ситуация не требует применения регуляторных мер, в том числе таких как ограничение минимального размера «однушек» до 35 «квадратов».

Анаставия Казуков