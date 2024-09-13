В Севастополе планируют привить от гриппа 329 тысяч жителей

Кампания по вакцинации против гриппа традиционно началась в Севастополе. Привиться можно до 1 декабря, сообщает в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева

В этом сезоне планируют привить около 329 тыс. жителей, в том числе 72 тыс. детей. Сейчас привиты более 14 тыс. человек, включая 3 тыс. несовершеннолетних.

По словам Михаила Развожаева, в городе работают 43 пункта вакцинации. Они есть во всех поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях. Мобильные амбулатории находятся на площади Нахимова, возле торговых центров «Апельсин» и SeaMall. В «Муссоне» также выделено помещение для вакцинации. В этом году, как и в предыдущие годы, медики сформировали бригады для выезда на предприятия.

Губернатор Севастополя поручил директорам департамента здравоохранения и департамента образования и науки заняться вопросом вакцинации школьников. Господин Развожаев считает, что для учеников необходимо провести классные часы по теме вакцинации, а также напомнить родителям о важности прививок. Михаил Развожаев подчеркнул, что прививки детям будут делать с согласия родителей.

Алина Зорина