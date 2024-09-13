Каждый шестой краснодарец хочет сменить работу из-за многозадачности

В Краснодаре более половины сотрудников работают в режиме многозадачности. Из-за этого каждый шестой трудящийся хочет сменить работу, говорится в исследовании российского сервиса для командной работы Strive, подготовленном для «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Аналитики отмечают, что на российском рынке труда сформировался яркий тренд на многозадачность. Если год назад на это жаловались 28% респондентов из числа соискателей, то сейчас — уже 49%. Внушительная доля участников опроса (46%) указали, что работают в условиях жестких дедлайнов. Больше всех перерабатывают врачи (71%), юристы (68%), фармацевты (66%), инженеры (59%) и менеджеры по логистике (58%). В ИТ-индустрии таковых 56%, в ритейле — 44%. Работодатели подтверждают эти данные. За последний год доля компаний, требующих от сотрудников выполнения обилия разноплановых задач, выросла с 23 до 58%.

Две трети респондентов, работающих в режиме многозадачности, заявили, что такие условия приносят сильный дискомфорт. Поводом для смены работы такое положение вещей считает каждый шестой опрошенный.

По данным опроса, компании пытаются разрешить сложившуюся ситуацию. Каждая третья расширила штат, чтобы разгрузить сотрудников, больше трети увеличили расходы на автоматизацию труда. С 24 до 45% выросла доля компаний, которые внедрили таск-менеджеры и трекеры задач. При этом подавляющее большинство сотрудников — 74% — остаются приверженцами традиционных инструментов и используют в работе бумажный или электронный блокнот. В то же время растет и количество тех, кто пользуется такс-менеджерами — с 17 до 28% за год.

Вячеслав Рыжков