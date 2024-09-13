Курорт «Новая Анапа» начнут строить после создания подъездных дорог

Для строительства курорта «Новая Анапа» в районе станице Благовещенской будут смонтированы и проведены подъездные дороги, без которых приступить к возведению туристического кластера невозможно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики Краснодарского края.

По информации департамента, подъездные дороги будут использоваться для проезда большегрузов и подвоза стройматериалов. В настоящее время ширина проезжей части в прилегающей к будущей стройке станицы Благовещенской не подходит для интенсивного грузового движения.

Уточняется, что министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края уже провело работу для будущей реконструкции автодороги и создания кругового одностороннего движения в Благовещенской.

Поручение о строительстве нового круглогодичного курорта на Кубани дал президент России Владимир Путин. В феврале 2022 года корпорация «Туризм.РФ» и администрация края подписали соглашение о сотрудничестве. Общий объем инвестиций в проект оценивался в более 350 млрд руб.

Анастасия Казуков