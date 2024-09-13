Севастополец осужден на 16 лет за попытку взорвать представителя командования ЧФ

К 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорили жителя Севастополя, который готовил теракт против представителя командного состава Черноморского флота. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Крыму и Севастополю, преступление готовилось по указанию СБУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, севастополец получил от куратора из СБУ посылку с двумя самодельными взрывными устройствами со взрывчатым веществом на основе гексогена иностранного производства общей массой 2,5 кг. Мужчина должен был заложить взрывчатку под машину офицера и дистанционно подорвать его. Для совершения теракта севастополец наблюдал за местом проживания и машиной представителя командного состава Черноморского флота.

Дело рассматривал Южный окружной военный суд. Севастопольца признали виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта). Первые три года мужчина проведет в тюрьме. Также его оштрафовали на 300 тыс. руб. В региональном УФСБ пояснили, что приговор вынесен с учетом того, что ранее мужчина уже был осужден за незаконную покупку и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием интернета (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Приговор пока не вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина