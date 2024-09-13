В Анапе начали сносить три проблемных долгостроя

В Анапе сносят долгострои на Парковой, 60В, жилищные комплексы строили в нарушение норм. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«Так как ответчик длительное время не исполнял решение суда, мэрия обратилась в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения суда, которое было удовлетворено»,— сообщают власти.

Администрации предоставлено право на исполнение решения суда, понесенные расходы за снос мэрия сможет взыскать впоследствии с ответчика. Подготовительные к сносу работы уже начались.

ЖК построили без необходимой разрешительной и проектной документации, отмечают в мэрии.

Ранее Анапский городской суд признал постройки самовольными и обязал ЖСК «Еврострой» снести три многоквартирных объекта незавершенного строительства.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Еврострой» зарегистрировано в 2004 году в Анапе. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 13 млн руб., финансовые данные не опубликованы. Компания прекратила деятельность в 2020 году из-за недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.

По закону, как пояснили в администрации города, граждане, которые вложили средства в строительство многоэтажных домов, не являются дольщиками, так как объекты строились с нарушениями установленных норм. Обязательства по удовлетворению прав 22 пострадавших взяли на себя инвесторы ООО «ГСК» и ООО СЗ «Фройда-Н». Кроме того, другой инвестор обязался восстановить права остальных пострадавших.

Инвесторы не являются правопреемниками ЖСК «Еврострой» и удовлетворяют права граждан, пострадавших от действий недобросовестного застройщика, исключительно на добровольной основе и за собственный счет.

Из приговора Анапского городского суда следует, что с 2006 по 2010 годы единственный учредитель и директор ООО «Еврострой» Пшимаф Бжецев привлекал деньги пайщиков для строительства квартир. Застройщик приступил к возведению многоэтажных домов без разрешения на строительство, не получив технические условия на газификацию, водоснабжение и энергоснабжение. Стройка была заморожена в 2010 году. Подробнее — в материале «Ъ-Кубань» «Снести нельзя достроить».

Тат Гаспарян