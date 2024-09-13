На основных курортах Кубани в бархатный сезон ожидают загрузку в 80%

Власти Краснодарского края ожидают на основных черноморских курортах загрузку в бархатный сезон на уровне 79% в сентябре и около 63% в октябре. Как сообщает пресс-служба администрации региона, еще около 43% броней приходится на ноябрь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Михаил Зарицкий отметил, что в среднем рост бронирования на осень по сравнению с прошлым годом вырос на 3–5%. По его словам, мест в средствах размещения по краю достаточно, но загрузка у всех разная.

К примеру, на азовском побережье в сентябре в среднем забронировано 39% номеров, в октябре — 34%, в ноябре — 18%. В предгорных территориях на сентябрь забронировано 55% средств размещения, на октябрь — 41%, на ноябрь — 32%.

В администрации Кубани отмечают, что бархатный сезон в регионе начинается примерно с середины сентября, поскольку первая декада месяца считается продолжением лета. Длится он будет примерно до середины октября.

Самыми бронируемыми черноморскими направлениями на бархатный сезон являются Сочи, Анапа, Геленджик. Это подтверждают и данные аналитиков.

По итогам лета турпоток в Краснодарский край составил 10,5 млн человек. Эксперты прогнозируют, что всего за 2024 год регион посетят около 19 млн отдыхающих.

Татьяна Ручкина