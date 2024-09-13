Отдых на Кубани за год подорожал на 16%

Сегодня, 13 сентября, отмечается день образования Краснодарского края. К этой дате аналитики составили рейтинг самых популярных направлений региона для отдыха в теплое время года — с мая по октябрь. Как сообщают аналитики «Твил.ру», средняя стоимость ночи на курортах края за год повысилась на 16%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

Больше всего туристов выбирают для отдыха на Кубани Сочи, на который приходится 36% всех бронирований в крае. На курорте предпочитают отдыхать в среднем неделю, средняя стоимость одной ночи составляет 4,4 тыс. руб. Второе место занимает Анапа, на нее приходится 18% всех бронирований. На курорт также едут в среднем на неделю, средняя стоимость одной ночи составляет 4,2 тыс. руб. Замыкает тройку лидеров традиционно Геленджик, куда туристы отправляются на шесть ночей, стоимость одной — 5 тыс. руб. На город приходится 9% всех бронирований в крае.

Следом за тройкой лидеров расположилась столица Кубани. В Краснодар туристы приезжают в среднем на две ночи. За каждую из них в среднем нужно заплатить около 3,2 тыс. руб.

В топ-5 также входит Ейск, где туристы останавливаются в среднем на неделю, а стоимость одной ночи — 3,4 тыс. руб. Далее в рейтинге расположились Кабардинка (4,9 тыс. руб. за ночь/6 ночей), Архипо-Осиповка (4,5 тыс. руб./5 ночей), Голубицкая (3,9 тыс. руб./5 ночей), Джубга (4,2 тыс. руб./4 ночи) и Красная Поляна (5 тыс. руб./3 ночи).

Татьяна Ручкина