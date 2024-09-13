Двух уличных фотографов с птицами привлекли к ответственности в Адлере

В Адлере полицейские совместно с администрацией провели рейд, в ходе которого задержали двух мужчин. Нарушители предлагали прохожим фото с экзотическими животными, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

На улице Ленина полицейские обнаружили 27-летнего местного жителя, который рекламировал свои фотоуслуги с попугаем. В это же время на улице Партизанской сотрудники правопорядка выявили 34-летнего сочинца. Предприниматель использовал орла в качестве реквизита для своих снимков.

В отношении обоих нарушителей составили административные протоколы за незаконную деятельность. Полиция призывает граждан не пользоваться услугами таких фотографов и незамедлительно сообщать о подобных случаях в дежурную часть.

Мария Удовик