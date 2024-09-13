В Новороссийске 16 сентября дважды проведут военные учения

В Новороссийске сотрудники военно-морской базы 16 сентября проведут учебные стрельбы. Об этом предупреждает городской МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Мероприятие планируют провести с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Стрельбы пройдут в акватории морского порта Новороссийска.

Во время учений военные отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Нурий Бзасежев