В Сочи высадили аллею из 500 кустов роз к 87-летию Кубани

На площади Флага ко Дню 87-летия Краснодарского края в Сочи высадили около 500 кустов роз и тисов конусовидной формы. В городе разбили и отсыпали дорожки, а также обновили элементы зеленой изгороди, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В честь праздника глава Сочи Андрей Прошунин инициировал проведение порядка 50 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и культурное просвещение. В Центральном районе горожане смогут посетить выставку декоративно-прикладного искусства и мастер-классы, а также поучаствовать в насыщенной концертной программе.

В Адлерском районе запланировали молодежный квест и различные активности в сквере 85-летия Краснодарского края, а праздничные концерты пройдут в скверах «Горный» и в сельских домах культуры. В Адлерском парке культуры и отдыха состоится концерт «Люблю тебя, моя Кубань», пройдут выставки и мастер-классы.

Мария Удовик