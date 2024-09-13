На Кубани разница между запрошенной и одобренной суммой займа достигла максимума за три года

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) изучил соотношение сумм, которые запрашивали заемщики в Краснодарском крае, и сумм, которые кредиторы фактически были готовы предоставлять по мере пользования их услугами.

На фоне сопутствующего любому экономическому кризису роста цен заемщики наращивали запросы, но темпы готовности кредиторов удовлетворять эти запросы существенно отставали. В 2022 г. они пересматривали скоринговую политику в сторону ужесточения для снижения рисков дефолта заемщиков на фоне нестабильной экономической ситуации.

В результате в январе—августе 2022 года новые клиенты при первом обращении могли рассчитывать в среднем на 60% от запрошенных сумм, при повторном и третьем обращении показатель увеличивался до 71 и 85% соответственно.

В 2023 году экономика адаптировалась к вызовам и стала более прогнозируемой. При этом на фоне темпов инфляции населению требовалось больше средств для покрытия своих потребностей. Кредиторы же продолжили снижать одобряемые суммы для заемщиков с высокой долговой нагрузкой, чтобы соответствовать регуляторным требованиям в части макропруденциальных лимитов (МПЛ).

В январе—августе 2023 года показатели составили 54, 61 и 77% при первичном, втором и третьем обращениях соответственно, в аналогичном периоде 2024 года они снизились до 49, 61 и 75% соответственно. Таким образом, разница между запрошенной и одобренной суммами в сопоставлении периодов январь—август 2022–2024 гг. достигла максимальных за три года значений.

Александр Пустовит, генеральный директор Moneyman: «В 2024 году дополнительным фактором, оказавшим влияние на снижение объемов одобрений, стали высокие запросы тех, кто столкнулся с отказом в банках и проявил интерес к МФО. Им сразу требовались большие суммы, но кредиторы действовали в логике соблюдения баланса между их интересами, собственной риск-политикой и усиливающимся требованиями регулятора по МПЛ».