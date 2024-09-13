Агрохолдинг «СТЕПЬ» стал партнером Всероссийского форума «Ростов»

Вчера завершил работу Всероссийский молодежный форум «Ростов», который проходит ежегодно в течение 15 лет. На площадке в этом году собралось более 500 студентов и молодых специалистов сельскохозяйственного профиля из 72 регионов страны. Повестка — развитие села и аграрного сектора. Партнером форума стал Агрохолдинг «СТЕПЬ».

В течение трех дней образовательной программы участники проходили мастер-классы и тренинги, участвовали в деловых играх и воркшопах, а также слушали лекции и выступления в рамках тематических треков. Треки подбирались исходя из аудитории: для будущих молодых предпринимателей в агросфере, для общественных лидеров, которые будут развивать села, и т. д.

Агрохолдинг «СТЕПЬ» стал активным участником нескольких треков, подготовил разнообразную развлекательную программу, а также различные подарки. Особенный отклик аудитории получила форсайт-сессия на тему «Профессионал АПК будущего», которую организовали топ-менеджеры «СТЕПИ». Главными качествами будущих аграриев признаны многозадачность, владение ИТ-технологиями и эмпатия.

Вечерами по окончании образовательной программы у молодежи большой интерес вызывала игра в «Агромафию» — новое воплощение знакомой игры, разработанное по заказу «СТЕПИ». Молодые люди активно участвовали в творческих конкурсах от Агрохолдинга. Победителям вручали призы от компании на главной сцене.

В этом году форум получил федеральный статус и был организован Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). Партнерами помимо Агрохолдинга «СТЕПЬ» стали «Россельхозбанк», «Агрокомплекс Выселковский», ГК «Эконива», ГК «Дамате», «ЭКО-культура» и др. компании.

Андрей Недужко, генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ»: «Нашей компании важно создавать условия для молодых специалистов, которые привнесут в сельское хозяйство новые импульсы и идеи. Задача не только привлекать новые таланты в Агрохолдинг "СТЕПЬ", но и инвестировать в развитие человеческого капитала в отрасли. Формировать будущее нужно уже сегодня».