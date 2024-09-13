В Сочи ищут пропавшего 61-летнего мужчину

В Сочи начались поиски пропавшего 61-летнего мужчины. Он не вернулся с прогулки домой днем накануне, 12 сентября, сообщается в Telegram-канале кубанского поискового отряда «Лиза Алерт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РА Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РА

Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые с залысинами, глаза голубые. Был одет в белую футболку, серые шорты, черные резиновые шлепанцы, темно-зеленую кепку. С информацией о местонахождении мужчины можно обратиться на горячую линию отряда: 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).

Продолжаются поиски пропавшей 15-летней девочки. Ее ищут в Сочи полицейские и волонтеры. В пятницу, 6 сентября, подросток вышла из лицея в Люберцах и не вернулась домой. С тех пор о ее местонахождении неизвестно.

Вячеслав Рыжков