Из портов Ростовской области экспортировано более 110 тысяч тонн зерна

За период с 1 по 11 сентября 2024 года из морских портов Ростовской области отправлено на экспорт более 110 тыс. т зерна и продуктов его переработки в Турцию, Египет, Китай и другие страны.

Так, в морском порту Ростова оформлено и выдано 20 фитосанитарных сертификатов на 52 тыс. т экспортируемого зерна и продуктов его переработки. В морском порту Азова проконтролировано 42 тыс. т экспортируемого зерна и выдано 13 фитосанитарных сертификатов. Из морского порта Таганрога экспорту подлежало 23 тыс. т зерна и продуктов его переработки, было выдано 4 фитосанитарных сертификата.

Ева Китаева