На Кубани в ДТП с большегрузом погибли два человека

В Красноармейском районе Кубани произошла авария с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

ДТП произошло 13 сентября в 06:00 на трассе Краснодар — Славянск — Темрюк. По предварительным данным, автомобиль «Лада Ларгус» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Камазом», перевозившим зерно. В результате происшествия погибли водитель и пассажир легкового транспорта.

Сейчас движение на участке ограничено, осуществляется объезд по обочине. В ближайшее время ожидается открытие одной полосы.

Нурий Бзасежев