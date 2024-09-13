На Кубани в ДТП с большегрузом погибли два человека
В Красноармейском районе Кубани произошла авария с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
ДТП произошло 13 сентября в 06:00 на трассе Краснодар — Славянск — Темрюк. По предварительным данным, автомобиль «Лада Ларгус» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Камазом», перевозившим зерно. В результате происшествия погибли водитель и пассажир легкового транспорта.
Сейчас движение на участке ограничено, осуществляется объезд по обочине. В ближайшее время ожидается открытие одной полосы.