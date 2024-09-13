«Без мотивации такие консультации могут противоречить профессиональной этике»

В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий обязательное участие психолога в процессе расторжения брака для пар, имеющих несовершеннолетних детей. Консультация с психологом будет необходима в случае, если один из супругов не согласен на развод. Инициативу комментирует президент межрегиональной общественной организации «Развитие психологической помощи» (Краснодар), преподаватель международного уровня и член Союза писателей России Инна Силенок.

Инна Силенок

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«Стоит учитывать, что любое обязательное требование, как правило, вызывает естественное сопротивление у людей. В нашем обществе еще много предрассудков относительно обращения к психологам, и многие могут стремиться избежать таких консультаций, считая их формальностью. Думаю, некоторые клиенты будут говорить: "Вы напишите, что мы у вас были, но нам эта сессия не нужна".

Психолог, работающий с такими семьями, должен не только обсуждать проблемы, но и владеть техническим инструментарием для снятия психологической травмы. Одними разговорами делу не поможешь, сложно будет добиться согласия и конструктивного взаимодействия.

Работа с семьей в контексте развода еще усложняется и тем, что в систему могут входить бабушки, дедушки, бывший тесть, бывшая свекровь и другие родственники, что требует особого внимания со стороны специалиста. Личность психолога также играет ключевую роль, поэтому важно предоставлять возможность выбора специалиста. Люди лучше принимают решения, к которым, как они думают, им удалось прийти самостоятельно. Ощущение свободы выбора значительно влияет на результативность терапии.

Однако стоит учитывать, что многие могут приходить на обязательные консультации с изначально негативным настроем и недоверием к процессу. Это осложняет работу психолога, поскольку для изменений необходима мотивация клиента. Без нее такие консультации могут противоречить профессиональной этике, ведь терапия эффективна лишь при активном участии обеих сторон. И в то же время не желающие находиться на сессии клиенты также увеличивают эмоциональную нагрузку на психолога, что требует дополнительного восстановления через супервизию и личную терапию».