За шесть месяцев 2024 года волгоградцы потратили на платные услуги 122 млрд

Территориальное управление Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области объявило сумму, потраченную жителями региона на платные услуги в период с января по июль 2024 года. В общей сложности, волгоградцы расходовали 121,9 млрд руб.

Согласно информации Волгоградстата, в структуре оказанных платных услуг преобладают шесть видов, которые занимают 78,9% от общего объема. К ним относятся коммунальные, транспортные, бытовые, телекоммуникационные, медицинские услуги и системы образования.

На услуги ЖКХ приходится 20,7% на транспорт — 14,2%, на бытовые услуги — 14%, интернет и телевидение — 12,1%, услуги клиник — 11,2%, образование — 6,7%. Кроме того, значительную часть средств волгоградцы вложили в техобслуживание, ремонт автомобилей и оборудования, строительство жилья, а также в сферу красоты.

Отмечается, что за аналогичный период 2023 года расходы волгоградцев на платные услуги составляли на 3,5% меньше текущих показателей. Тогда было потрачено порядка 118 млрд руб.

Нина Шевченко