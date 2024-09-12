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Более 2 тысяч аккаунтов самокатчиков заблокировали в Сириусе

С начала года на федеральной территории Сириус заблокировали более 2 тыс. аккаунтов пользователей, нарушающих правила аренды электросамокатов. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ ФТ.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В ходе одного из рейдов правоохранительные органы составили 15 административных протоколов за нарушения ПДД среди пользователей средств индивидуальной мобильности. Кикшеринговая компания также будет вводить дополнительные штрафы и блокировать аккаунты нарушителей в своем приложении.

Ранее сообщалось, что аккаунты могут блокировать из-за ряда нарушений или систематического игнорирования правил ПДД и использования СИМ. Нарушителям грозит штраф до 100 тыс. руб.

Мария Удовик

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