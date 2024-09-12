Игорь Бабушкин вступил в должность астраханского губернатора на второй срок

Сегодня, 12 сентября, Игорь Бабушкин вступил на пост губернатора Астраханской области. Инаугурация состоялась в Астраханском государственном театре оперы и балета, сообщает пресс-служба областной администрации.

Председатель облизбиркома Владимир Золотокопов огласил постановление избирательной комиссии о признании выборов 6-8 сентября 2024 года состоявшимися. По итогам политической гонки господин Бабушкин набрал более 78% голосов.

Согласно региональному законодательству, правительство Астраханской области в день инаугурации уходит в отставку. В настоящее время, пока не будет сформирован новый состав кабмина, его члены будут считаться временно исполняющими обязанности министров.

Напомним, в текущем году выборы губернатора Астраханской области впервые проходили в течение трех дней. Явка составила 43,55%, что на 10% больше, чем в 2019 году. Помимо Игоря Бабушкина свои кандидатуры на должность главы региона выдвигали: первый секретарь обкома партии Сергей Севастьянов (7,81% голосов), депутат облдумы от ЛДПР Тимофей Щербаков (6,13%), Виталий Бахилин от партии «Новые люди» (4,09%), депутат облдумы от партии «Родина» Владимир Сухарев (2,35%).

В 2019 году господин Бабушкин был назначен врио астраханского губернатора, сменив на данном посту Сергея Морозова, временно возглавлявшим регион с 2018 года после досрочного прекращения полномочий руководителя областной администрации Александра Жилкина. В сентябре 2019 года Игорь Бабушкин был избран губернатором, набрав 75,63% голосов.

Нина Шевченко