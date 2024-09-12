Астраханские власти установили правила организации туризма на ООПТ

Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области утвердила правила организации и осуществления туризма, в том числе обеспечения безопасности на особо охраняемых природных территориях регионального значения (ООПТ). Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации региональных органов власти.

В документе указано, что новые правила туризма будут включены в электронные базы данных ООО «АИЦ КонсультантПлюс» и «Гарант», а также ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис». Согласно своду правил, организация туризма на ООПТ осуществляется подведомственными региональной службе природопользования бюджетными учреждениями. Данные дирекции, физические и юрлица, заключившие договор ГПХ, будут оказывать туристические услуги в границах особо охраняемых природных территорий на специального отведенных под цель маршрутов.

Отмечается, что при посещении ООПТ туристы, экскурсанты и гиды обязаны соблюдать законодательство нескольких областях: охраны окружающей среды, обращения с отходами, охраны здоровья, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и правила пожарной безопасности. Сроки, условия посещения, специально оборудованные для экскурсий места и маршруты определяются организатором туризма. Агент должен учитывать погодные условия, ландшафт местности, а также равномерно распределять рекреационную нагрузку, под которой подразумевается фактическое количество человек, находящееся на особо охраняемой территории, в единицу времени.

В постановлении сказано, что транспортные средства для передвижения туристических групп должны использоваться без нанесения вреда биологическому и ландшафтному разнообразию и отдельным экологическим системам. Касательно съемок на камеру, туристам разрешается фотографировать или записывать видео во время экскурсии, однако данный процесс не должен тревожить представителей фауны и препятствовать деятельности сотрудников дирекций. Срывать растения ради красивых кадров документ запрещает. Кроме того, съемки с использованием дополнительного оборудования, например, квадрокоптеров, светодиодных экранов и другого профессионального реквизита, должны согласовываться с бюджетными учреждениями.

Исходя из постановления, организаторы туризма должны предоставлять следующие услуги: посещение музеев-природы, визит-центров, смотровых площадок, вольерных комплексов, оборудованных мест отдыха; проведение экскурсий. Также в их задачи входит предоставление экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников; организация проживания туристов, питания, перевозки туристов; проведение событийных и массовых мероприятий,акций; предоставление консультационных услуг и проката снаряжения. При посещении особо охраняемых природных территорий регионального значения туристам запрещено: небрежно относиться к имуществу бюджетных учреждений, в том числе к местам отдыха; тревожить животных и птиц, включать музыку на полную громкость; использовать пиротехнику, привозить с собой домашних животных, вырезать надписи на коре деревьев или разрисовывать их, ломать ветки и подвязывать ленточки, бросать горящие окурки и спички.

Нина Шевченко