Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Саратове хотят знать, почему нарушают права граждан в Кировском районе

Следователи СК приступили к выяснению обстоятельств по факту публикации в СМИ информации о нарушении жилищных прав граждан Кировского района Саратова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Саратовской области.

Ранее в Сети жители дома № 17 по улице Семенова города Саратова рассказали о ненадлежащем содержании дома управляющей организацией. Саратовские следственные органы организовали доследственную проверку по этому факту.

Следователи СК устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверочных мероприятий специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...