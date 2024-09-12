В Саратове хотят знать, почему нарушают права граждан в Кировском районе

Следователи СК приступили к выяснению обстоятельств по факту публикации в СМИ информации о нарушении жилищных прав граждан Кировского района Саратова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Саратовской области.

Ранее в Сети жители дома № 17 по улице Семенова города Саратова рассказали о ненадлежащем содержании дома управляющей организацией. Саратовские следственные органы организовали доследственную проверку по этому факту.

Следователи СК устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверочных мероприятий специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов