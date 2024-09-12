Саратовская область намерена укреплять киберзащиту

В рамках форума Kazan Digital Week 2024 правительство Саратовской области заключило соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности с компанией Innostage. Об этом сообщает пресс-служба регионального минпромэнерго.

Сотрудничество Саратовской области с указанной IT-компанией нацелено на защиту информационных систем региона и предотвращение утечек информации. Область воспользуется экспертизой и опытом Innostage в сфере противодействия киберугрозам.

Министр промышленности и энергетики Саратовской области Михаил Торгашин назвал очень важной интеграцию решений в сфере кибербезопасности в работу исполнительных и муниципальных органов области. Он заявил о необходимости того, чтобы регион был готов к вызовам в цифровом пространстве, отметил важность создания в области эффективного щита для защиты данных и критически важной инфраструктуры.

Павел Фролов