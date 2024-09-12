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Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км

Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир, выбросил столб пепла на высоту 2,5 км над уровнем моря, передает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области. Пепловый шлейф распространился более чем на 5 км в северо-восточном направлении от вулкана, уточнили в ведомстве.

«По информации ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба.— "Ъ"), в г. Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет»,— сказано в сообщении пресс-службы в Telegram.

По данным ГУ МЧС, рядом с вулканом не проходят международные трассы движения воздушных судов. В ведомстве также добавили, что зарегистрированных туристических групп в районе вулкана не было.

Вулкан Эбеко находится в северной части хребта Вернадского в 7 км от Северо-Курильска. Его высота — 1156 м. Регулярные выбросы продолжаются с 2016 года. Рекордный был зафиксирован в 2018 году, тогда столб дыма поднялся на высоту 6 км.

Ольга Семеновых

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