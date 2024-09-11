Глава Пензенского района Игорь Белов подал в отставку

Руководитель Пензенской районной администрации Игорь Белов после трех лет работы покинул пост. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Засечного сельсовета Иван Финогеев.

На сайте Пензенской районной администрации об отставке господина Белова не упоминается, однако указано, что временно исполняющим полномочия главы назначен Вадим Каюков, ранее являвшийся заместителем главы муниципалитета.

Игорь Белов возглавлял Пензенский район с лета 2021 года. Ранее чиновник занимал должность начальника регионального управления Росгвардии.

Господин Финогеев полагает, что экс-глава сдал свои полномочия из-за скандальных выборах в с. Засечное. В своих публикациях чиновник утверждает, что независимый кандидат в депутаты инженер из пензенского технопарка Динар Гимаев не одержал победу из-за переписанного членами УИК протокола.

Нина Шевченко