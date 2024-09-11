Сочинка не смогла оспорить штраф за безбилетный проезд в автобусе

Центральный районный суд Сочи оставил без изменений постановление административной комиссии о назначении штрафа в размере 1 тыс. руб. местной жительнице за безбилетный проезд в муниципальном автобусе №23.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, правонарушение было подтверждено протоколом, фотоматериалами и другими доказательствами. В своей жалобе жительница Сочи объяснила, что не оплатила проезд из-за того, что не ознакомлена с правилами оплаты в автобусе.

Суд пришел к выводу, что данные доводы являются несущественными, направлены на переоценку обстоятельств в свою пользу и не могут служить основанием для отмены либо изменения вынесенного по делу постановления административной комиссии Центрального района Сочи. Женщина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного по ч. 1 ст. 6.3 закона Краснодарского края «Об административных правонарушениях».

Наталья Решетняк