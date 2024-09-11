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Пальмы в Сочи обрабатывают от вредителей

В Сочи проводятся мероприятия по обработке растений против вредителей. Пальмы, напомнили в пресс-службе администрации города, обрабатываются шесть раз в год, остальные растения четыре. Соответствующие рекомендации дал Субтропический научный центр Академии наук РФ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

До середины сентября производится обработка против второго поколения гусениц американской белой бабочки. Очередные мероприятия провели в Центральном районе Сочи. Растения обработали на гостевых маршрутах города.

В мэрии уточнили, что растения обрабатывают с 5:00 до 8:00. Раннее время выбирают, чтобы избежать скопления людей.

Ранее власти Сочи сообщали, что возьмут на контроль вопрос содержания подземных переходов к пляжам. Также сотрудники администрации займутся комплексным обследованием пешеходных переходов на предмет установления принадлежности незаконно размещенных торговых точек.

Вячеслав Рыжков

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