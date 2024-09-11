Рекордный прирост самозанятых на 38% зафиксировали в Сочи

С начала 2024 года в Сочи зафиксировали рекордный прирост количества самозанятых граждан – с 48 тыс. до 66 тыс. человек (+38%). Новых предпринимателей в городе за это же время стало более 1,9 тыс., сообщил в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Город напрямую заинтересован в том, чтобы эта тенденция сохранялась. В рамках муниципальной программы проходят консультации, работает коворкинг. Для самозанятых сочинцев и их сотрудников в Торгово-Промышленной палате организованы обучающие курсы. В 2024 году это восемь направлений образовательных программ. Практику слушатели проходят на предприятиях города», – рассказал мэр.

Господин Прошунин отметил, что считает важной поддержку местных производителей. Это, акцентировал глава города, залог стабильности экономики, новые рабочие места для сочинцев.

Всего по состоянию на 1 сентября 2024 года в Сочи зарегистрированы 38,8 тыс. субъектов МСП (+5,1%). В 2023 году таких субъектов было 36,8 тыс. В качестве самозанятых год назад были зарегистрированы 48 тыс. человек.

Вячеслав Рыжков