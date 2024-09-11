Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие групповые выставки открываются в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Том Вессельман, американский художник и график

Фото: Jack Mitchell / Getty Images Том Вессельман, американский художник и график

Фото: Jack Mitchell / Getty Images

И опять про лучшие выставки осени, вот такие групповые проекты будут показаны. Fluxus and Beyond: Ursula Burghardt, Benjamin Patterson — это в Музее Людвига в Кельне. Два представленных художника всегда считались второстепенными фигурами в истории Fluxus, движения 1960-х годов, которое утверждало, что предметы повседневного обихода являются материалом для искусства. Выставка же говорит о том, что их идентичности сыграли свою роль. В то время как оба были хорошо известны внутри движения Fluxus (Паттерсон даже был признан самим Нам Джун Пайком), ни один из них не признан сегодня. Эта выставка должна изменить это.

«Сиена: становление живописи, 1300–1350» в Музее Метрополитен, Нью-Йорк. Почти каждый курс истории искусств имеет тенденцию уделять должное внимание взрыву творчества, который произошел во Флоренции и породил эпоху Возрождения в XV веке. Но этот блокбастер предполагает, что все это было бы невозможно, если бы не Сиена XIV века, где группа художников направила живопись в новом направлении.

Дуччо ди Буонинсенья начал использовать яичную темперу и сусальное золото, рисовать фигуры, которые содержали большую глубину и были более реальны. Его знаменитая «Мадонна с младенцем» (ок. 1290–1300 гг.) представлена здесь наряду с работами Симоне Мартини, Амброджо Лоренцетти и других. Выставка направляется в Национальную галерею Лондона после Нью-Йорка.

«Pop Forever, Tom Wesselmann & ...» в Фонде Louis Vuitton, это в Париже. Эта мега-выставка звучит как еще одна ретроспектива Тома Вессельмана, поп-художника, известного изображениями обнаженных женщин и домашними интерьерами, набитыми потребительскими товарами. Представлено 150 работ художника. Но выставка это больше, чем Вессельман, есть еще 70 работ 35 других художников. Некоторые из этих произведений пародируют знаменитые картины Вессельмана «Великая американская обнаженная». Деррик Адамс и Микалин Томас, например, также изображают одалисок, но их картины сосредоточены на чернокожих моделях. В контексте картин Вессельмана становится очевидной неожиданная нежность взглядов Адамса и Томаса.