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В Астраханской области отремонтировали мост через Бардинкуль за 138 миллионов

ООО «Мосдормонолит» завершило капитальный ремонт моста через ерик Бардинкуль в Красноярском районе Астраханской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Согласно данным портала «Госзакупки», в июле 2022 года ГКУ АО «Астраханьавтодор» объявило тендер стоимостью 138 млн руб. на проведение капремонта моста, соединяющего с. Красный Яр и с. Степное. На тот момент состояние переправы было близко к аварийному, отметил господин Бабушкин.

Согласно требованиям контракта, победившая в торгах компания «Мосдормонолит», приступила к работам 1 марта 2023 года. Сдать объект предприятие должно было 31 июля текущего года, однако о введении моста в эксплуатацию объявили лишь сегодня. Тем не менее, глава региона заявил: «Теперь сооружение отвечает всем современным требованиям по габаритам и нормативным нагрузкам».

Игорь Бабушкин также упомянул, что активное обследование астраханских мостов региона началось в 2019 году. Тогда было выявлено, что более 100 из них требуется ремонт. За пять лет руководства господина Бабушкина в Астраханской области модернизировано 13 мостовых сооружений, до конца текущего года планируется завершить работы еще на 11.

По данным Rusprofile, ООО «Мосдормонолит» зарегистрировано в Пятигорске Ставропольского края в 2018 году. За 2023 год выручка компании составила 517 млн руб., однако чистая прибыль ушла в отрицательное число - до минус 4,6 млн руб. В госконтракте указано, что гендиректором компании является Амиран Яломиди.

Нина Шевченко

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