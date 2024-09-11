Астраханские власти предложили увеличить бюджет на 25 млн в 2025 году

Правительство Астраханской области предложило внести изменения в бюджет в 2025-2026 гг. Соответствующий документ за подписью вице-губернатора Дениса Афанасьева направлен на рассмотрение в областную думу.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, власти увеличат доходную часть бюджета Астраханской области в 2024 году на сумму 2,5 млрд руб. от утвержденной ранее цифры 77,3 млрд руб. за счет налоговых и иных доходов, в том числе безвозмездных поступлений: дотаций, субсидий, субвенций. Итоговая сумма составит около 80 млрд руб. При этом увеличение доходов до конца года произойдет в связи с ростом налога на прибыль организаций, посредством чего в бюджет поступит 40,3 млн руб. Также казна пополнится за счет НДФЛ в размере более 1 млрд руб., налога УСН — 471,2 млн руб. Кроме того, было предусмотрено увеличение по акцизам, в результате чего в бюджет поступило 157,3 млн руб., по транспортному налогу — 29,2 млн руб., по налогу на профессиональный доход — 24,6 млн руб. Наибольший доход в текущем году предполагается от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности — 1,4 млрд руб.

Вместе с тем, законопроектом предлагается внесение изменений в части уменьшения дохода бюджета на 1,3 млрд руб. за счет снижения налога на имущество организаций, на добычу полезных ископаемых, понижения платежей при пользовании природными ресурсами. Также в связи с указанной целью предусмотрено уменьшение доходов от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства.

Общий объем расходов регионального бюджета на 2024 год увеличен на 2,6 млрд руб. и составит 95,2 млпд руб. против действующего размера расхода 92,6 млрд руб. Данный результат возможен прежде всего за счет налоговых и иных доходов на 1,9 млрд руб., целевых безвозмездных поступлений от других бюджетов на 478,9 млн руб., а также остатков субсидий, субвенций, трансфертов.

Объем дефицита бюджета Астраханской области на 2024 год, согласно законопроекту астраханского правительства, увеличится на 68,24 млн руб. и составит 15,3 млрд руб. В действующей редакции закона дефицит бюджета составлял 15,2 млрд руб.

Региональное правительство на 2025 год предлагает к уточнению доходную часть бюджета на 25,64 млн руб. за счет увеличения межбюджетных субсидий. Таким образом, принятый ранее размер дохода бюджета на следующий год 69,3 млрд руб. увеличится до 69,4 млрд руб. В 2026 году областной бюджет планируют уменьшить на 48,19 млн руб. до 67,9 млрд. руб., указано в документе.

Нина Шевченко