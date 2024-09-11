В Саратове заработает система распознавания лиц для поиска преступников

В Саратове в пилотном режиме заработает система распознавания лиц, сообщает областное министерство промышленности и энергетики.

Соглашение о внедрении цифровых технологий в сфере городской инфраструктуры и безопасности с компанией NtechLab подписал от лица правительства Саратовской области зампред Михаил Торгашин.

Система распознавания лиц FindFace Multi будет заниматься поиском правонарушителей и пропавших без вести людей. В планах — анализировать видео для контроля вывоза мусора, загруженности остановок и маршрутов общественного транспорта, а также поиска потерявшихся домашних питомцев.