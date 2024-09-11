Весь транспорт Саратова собираются перевести на брутто-контракты

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в ходе прямой линии с жителями 10 сентября заявил о том, что весь транспорт регионального центра планируется перевести на брутто-контракты. Об этом сообщается в правительственном Telegram-канале «Пул 64 Z».

Губернатор напомнил, что система брутто-контрактов действует на популярных автобусных маршрутах №№ 6А и 90А с 1 августа этого года. По ним плата водителям производится за рейс, а не за количество перевезенных пассажиров. Затраты покрывает областной бюджет.

«Понятно, что окупаемость этих рейсов становится сложной, потому что никто уже не гонится за пассажирами, а во главе угла ставится вопрос четкого хождения по графику этих автобусов»,— говорится в сообщении.

Бусаргин заявил, что перед мэрией поставлена задача предоставить список на дальнейший перевод маршрутов на механизм брутто-контрактов.

«Скажу, что это будут тоже маршруты самые длинные, для того чтобы охватить максимально население, и чтобы люди почувствовали, что это удобно. Задача перевести весь транспорт на данную систему»,— цитирует губернатора его пресс-служба.

Владимир Комаров