Полицейские в Сочи задержали водителя «Лексуса», ехавшего по тротуару

В Сочи сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя «Лексуса», который ехал по тротуару. Правоохранители выявили нарушение в ходе мониторинга соцсетей, сообщает пресс-служба ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На опубликованных в сети кадрах видно, как иномарка передвигается по тротуару на одной из улиц Сочи. При этом по тротуару в это время идут люди.

Нарушителем оказался 41-летний мужчина. Его привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД), а также по ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности).

В ГАИ курорта напомнили, что подобные необдуманные действия водителей могут привести к тяжким последствиям. В частности, на тротуаре могут находиться пожилые люди и дети, которые не ожидают появления машины в таком месте.

Вечером накануне, 10 сентября, в Сочи произошло ДТП, в котором пострадал водитель скутера. Он столкнулся с легковым автомобилем в поселке Дагомыс Лазаревского района курорта. Пострадавшего госпитализировали.

Вячеслав Рыжков