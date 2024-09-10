Скутериста госпитализировали в Сочи после столкновения с легковушкой

Во вторник, 10 сентября, в районе 17:00 в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи произошла авария, в результате которой скутерист оказался в больнице без сознания. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

ДТП произошло на улице Армавирская, когда водитель легкового автомобиля не уступил дорогу двухколесному транспорту и сбил его. Скорая помощь оперативно доставила пострадавшего без сознания в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. О текущем состоянии водителя скутера пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что полицейские установили личность водителя электросамоката, который сбил женщину на пешеходном переходе в Сочи. Им оказался 19-летний молодой человек, которого после завершения всех необходимых процессуальных мероприятий доставили в суд.

Мария Удовик