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обновлено 11:41

Суд обязал мэрию Сорска заменить ветхие системы водоснабжения

Новому мэру Сорска в Республике Хакасия Марине Гурай придется начинать работу на этом посту с замены ветхих сетей водоснабжения в городе. Обязанность произвести такую замену на администрацию города возложил Сорский районный суд по иску прокуратуры Усть-Абаканского района, сообщила прокуратура Хакасии.

«Прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Установлено, что находящиеся на территории г. Сорска отдельные участки сетей водоснабжения находятся в неудовлетворительном состоянии»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как писал «Ъ-Сибирь», с 2014 года Сорском, население которого составляет 10,5 тыс. человек, руководил Сергей Найденов. В 2023 году он вышел из рядов «Единой России» (ЕР), поддержав коммуниста Валентина Коновалова на выборах главы Хакасии. На очередные выборы мэра в 2024 году господин Найденов пошел в качестве самовыдвиженца, но потерпел поражение. Депутат горсовета Марина Гурай, выдвинутая «Единой Россией», набрала 63,46% голосов. В опубликованном 11 сентября на сайте ИА «Хакасия» интервью глава республики, коммунист Валентин Коновалов опроверг появившуюся в соцсетях информацию о том, что «Сорску не будет никаких дотаций, если победит не Найденов».

Валерий Лавский

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