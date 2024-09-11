Саратовский губернатор о детских поликлиниках: «Уплотнять» мы никого не будем»

В рамках прошедшей вчера, 10 сентября, вечером прямой линии губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ответил на вопрос одной из жительниц о модернизации уже действующих детских поликлиник в регионе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Женщина рассказала, что часть детских поликлиник базируется на первых этажах жилых домов, а с организацией централизованного приема всех специалистов возникают трудности. Она поинтересовалась у губернатора, есть ли в планах модернизация действующих поликлиник. При этом она попросила никого не сокращать и не «уплотнять».

Господин Бусаргин ответил, что в Саратовской области возводят поликлиники в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая была инициирована главой российского государства. Регион задействован в федеральных проектах. В текущем году, как подчеркнул губернатор, в области строят семь поликлиник.

Глава региона, говоря о детских поликлиниках, напомнил об ицициированном Владимиром Путиным нацпроекте «Семья». Он уточнил, что Саратовская область намерена присоединиться к этому проекту. «Там как раз и подразумевается дооснащение «якорных» учреждений, связанных с лечением детей, строительством детских поликлиник»,— сказал господин Бусаргин. Он обещал, что в Саратовской области в этом вопросе ничего «уплотнять и сокращать» не будут, добавив, что в планах лишь расширение.

Напомним, Роман Бусаргин начал вести прямые линии, когда еще работал врио главы региона. Он говорил, что ответ последует на каждое обращение. Господин Бусаргин проводит прямые линии на регулярной основе.

Павел Фролов