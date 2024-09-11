Новый корпус ТГУ за 2,2 млрд рублей построит компания из Новосибирска

Томский госуниверситет (ТГУ) заключил контракт на строительство учебно-лабораторного корпуса. Договор подписан с новосибирским ООО «Строительной управление РСТ» (СУ РСТ). Стоимость контракта составила более 2,2 млрд руб., указывается на портале госзакупок. Изначальная цена была 2,4 млрд руб.

Новый корпус будет размещен на ул. Ленина,49, где ранее находилось здание бывшего профилактория. Его снесли еще в 2018 году. Площадь новой застройки составит 3,2 тыс. кв. м. Общая площадь проектируемого корпуса — 12,9 тыс. кв. м. В нем будет шесть этажей. Работы необходимо выполнить до 10 октября 2027 года.

Этот тендер стал вторым по счету для выполнения работ по строительству корпуса. Первый был опубликован в мае 2024 года, однако тогда заявок не поступило. Ранее в пресс-службе вуза сообщали, что «в корпусе разместится междисциплинарная университетская команда. Студенты и ученые будут работать над импортозамещающими технологиями».

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2020 году ТГУ получил 1,57 млрд руб. на строительство учебно-лабораторного комплекса. Подрядчиком тогда было выбрано АО «Консалтингстройинвест», однако позже контракт был расторгнут из-за «непредвиденных и непреодолимых обстоятельств, существенного увеличения рыночной стоимости строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования».

Александра Стрелкова