Возможность введения режима ЧС из-за дождей обсуждают власти Алтайского края

Алтайский край может присоединиться к числу сибирских регионов, объявивших ЧС в связи с ситуацией в сельском хозяйстве, вызванной затяжными дождями. Об этом сообщил спикер законодательного собрания Александр Романенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Председатель регионального парламента 10 сентября ответил на вопросы жителей края в ходе интернет-конференции. «В крае действительно рассматривается вопрос о введении ЧС из-за погодных условий для аграриев. Прошедшие дожди резко снизили темпы уборки зерновых культур и существенно повлияли на качество убираемого зерна. За неделю аграрии края смогли убрать всего 20 тыс. га. Во многих районах края наблюдается проросшее на корню зерно»,— отметил господин Романенко. По его словам, превышение нормы по осадкам зафиксировано, как минимум, в трех районах (Мамонтовском, Тальменском и Чарышском).

Ранее планировалось, что в 2024 году в Алтайском крае урожай зерновых составит 5,3 млн т. По мнению Александра Романенко, из-за дождей результат может оказаться меньшим. 9 сентября министр сельского хозяйства региона Сергей Межин сообщил, что отставание от плана по уборке урожая составляет 15-20%.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее режим ЧС был введен в Новосибирской и Омской областях, а также ряде районов Томской области.

Валерий Лавский