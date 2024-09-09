В Новосибирской области введен режим ЧС

В Новосибирской области введен режим из-за обильного количества осадков, препятствующих уборочной кампании, сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе власти региона сообщили о намерении ввести режим ЧС. Депутат Госдумы Ренат Сулейманов (КПРФ) тогда же сообщил, что из 2 млн га посевных площадей убрано 10-16%. Только в двух районах - в Коченевском и Колыванском убрано более 30%.

Режим ЧС сейчас действует в Томской и Омской областях, установленные также из-за переноса сроков уборочной кампании на фоне неблагоприятной погоды.

Александра Стрелкова