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обновлено 12:30

В Новосибирской области введен режим ЧС

В Новосибирской области введен режим из-за обильного количества осадков, препятствующих уборочной кампании, сообщает правительство региона.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе власти региона сообщили о намерении ввести режим ЧС. Депутат Госдумы Ренат Сулейманов (КПРФ) тогда же сообщил, что из 2 млн га посевных площадей убрано 10-16%. Только в двух районах - в Коченевском и Колыванском убрано более 30%.

Режим ЧС сейчас действует в Томской и Омской областях, установленные также из-за переноса сроков уборочной кампании на фоне неблагоприятной погоды.

Александра Стрелкова

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