обновлено 12:30
В Новосибирской области введен режим ЧС
В Новосибирской области введен режим из-за обильного количества осадков, препятствующих уборочной кампании, сообщает правительство региона.
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
Как писал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе власти региона сообщили о намерении ввести режим ЧС. Депутат Госдумы Ренат Сулейманов (КПРФ) тогда же сообщил, что из 2 млн га посевных площадей убрано 10-16%. Только в двух районах - в Коченевском и Колыванском убрано более 30%.
Режим ЧС сейчас действует в Томской и Омской областях, установленные также из-за переноса сроков уборочной кампании на фоне неблагоприятной погоды.