ХК «Сибирь» с разгромным счетом проиграл московскому «ЦСКА»

ХК «Сибирь» проигрывает третий матч подряд в новом сезоне КХЛ. Сегодня новосибирцы уступили московскому «ЦСКА» со счетом 8:2.

В первом периоде сибиряки пропустили одну шайбу с подачи нападающего Виталия Абрамова. Он же оформил еще один гол во второй двадцатиминутке. Ответную шайбу после этого забросил нападающий «Сибири» Сергей Широков, завершив период со счетом 2:1 в пользу москвичей. За последние двадцать минут матча новосибирская команда пропустила сразу шесть шайб. Единственный гол в третьем периоде от «Сибири» забил защитник Егор Мартынов.

«Череда ненужных ошибок привела к тому, что мы развалились в третьем периоде. Нужно сыграть проще, по канонам хоккея, через бросок. Но пока не идет. Позитивный момент, что наконец-то забили гол, забил капитан», - прокомментировал итог матча главный тренер сибиряков Вадим Епанчинцев.

Прошлую игру новосибирцы проиграли уральскому «Автомобилисту» со счетом 4:0. Первый матч сезона сибиряки также уступили омскому «Авангарду». 12 сентября «Сибири» предстоит встретиться с череповецкой «Северсталью».

Александра Стрелкова