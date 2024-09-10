Казанская компания задолжала сотрудникам более 570 тысяч рублей

Казанское ООО «ИТЦ Дримлайн» не выплачивало зарплаты сотрудникам в течение трех месяцев, а общая задолженность составила более 570 тыс. руб. Информация об этом опубликована в Telegram-канале следственного комитета Татарстана.

По версии следствия, в период с октября по декабрь 2023 года директор компании не выплачивал зарплату шести сотрудникам, в результате чего образовалась задолженность свыше 570 тыс. руб. В ходе расследования проводились обыски, допросы потерпевших и свидетелей, что позволило собрать убедительные доказательства вины руководителя.

Под давлением собранных материалов фигурант дела полностью выплатил работникам задолженность по заработной плате. Учитывая этот факт, следователь рассмотрел ходатайство обвиняемого и принял решение о прекращении уголовного дела в связи с полным возмещением причиненного ущерба в соответствии с уголовным законодательством.

Согласно данным сервиса Rusprofile, в ООО «ИТЦ Дримлайн» в 2023 году числилось 9 сотрудников, а средняя ежемесячная заработная плата в 2022 году составляла чуть более 26,5 тыс. руб. Основной вид деятельности компании — работа заказчиком-застройщиком и генеральным подрядчиком.

Влас Северин